Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı
Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni dualarla ve ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bir süredir tarih araştırmalarına devam ediyor. Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşılmıştı. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı?
Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu anlamlı günü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet takvimini inceliyor. Peki, 2025 yılı takvimine göre, Berat Kandili ne zaman, hangi gün?