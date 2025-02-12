Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni dualarla ve ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bir süredir tarih araştırmalarına devam ediyor. Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşılmıştı. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı?

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı - 1

Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili için geri sayım sürüyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu anlamlı günü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet takvimini inceliyor. Peki, 2025 yılı takvimine göre, Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

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Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı - 2

BERAT GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, günahların affedildiği, duaların kabul olduğu ve Allah'ın rahmetinin bol olduğu bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı - 3

BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.


Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı - 4

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz.


Berat Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Berat gecesine ne kadar kaldı? Berat Kandili tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı - 5

Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:  "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

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