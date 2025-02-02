Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi)

Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, 2025 üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İslam inancına göre bu kutsal geceye, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi) - 1

2025 Berat Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Berat Kandili gecesinde milyonlarca Müslüman ellerini Allah'a açacak ve bol bol ibadet ederek bu gecenin feyzinden yararlanacak. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi) - 2

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Berat Kandili, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi) - 3

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır:

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)„

Ayrıca Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi) - 4

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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