Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet Berat Kandili takvimi)
Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, 2025 üç ayların ikincisi olan Şaban ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. İslam inancına göre bu kutsal geceye, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
2025 Berat Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Berat Kandili gecesinde milyonlarca Müslüman ellerini Allah'a açacak ve bol bol ibadet ederek bu gecenin feyzinden yararlanacak. Peki, 2025 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?