Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis)
Kandil oruçları ile ilgili araştırmalar 2025 Berat Kandili nedeniyle başladı. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur?
Berat Kandili orucu, İslam dininde mübarek kabul edilen Berat Kandili gününde ve öncesindeki günlerde tutulan nafile (gönüllü) bir oruçtur. Bu oruç, özellikle Şaban ayının 15. günü (Berat Kandili günü) tutulur ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) tavsiye ettiği bir ibadettir.