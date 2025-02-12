Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis)

Kandil oruçları ile ilgili araştırmalar 2025 Berat Kandili nedeniyle başladı. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur?

Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis) - 1

Berat Kandili orucu, İslam dininde mübarek kabul edilen Berat Kandili gününde ve öncesindeki günlerde tutulan nafile (gönüllü) bir oruçtur. Bu oruç, özellikle Şaban ayının 15. günü (Berat Kandili günü) tutulur ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) tavsiye ettiği bir ibadettir.

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Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis) - 2

BERAT GECESİ ORUÇ İBADETİYLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİF

Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…”

Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis) - 3

BERAT GECESİ KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Bu nedenle, Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler, 13 Şubat 2025 Perşembe günü oruç tutabilirler. Ayrıca, Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak da faziletli kabul edilir.

Berat Kandili orucu ne zaman, nasıl, kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis) - 4

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.

Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.  Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

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