Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? (Berat Kandili orucu ile ilgili hadis)
Berat Kandili'ne kısa bir süre kala bu mübarek gecede gerçekleştirilecek ibadetler yeniden gündeme geldi. Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi adet halini almıştır. Peki, Berat Kandili orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?
Berat Kandili orucu, İslam dininde mübarek kabul edilen Berat Kandili gününde ve öncesindeki günlerde tutulan nafile (gönüllü) bir oruçtur. Bu oruç, özellikle Şaban ayının 15. günü (Berat Kandili günü) tutulur ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) tavsiye ettiği bir ibadettir.