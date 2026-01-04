Berat Kandili tarihi 2026: Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
04.01.2026 16:00
NTV - Haber Merkezi
Tüm İslam camiası tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili için tarih araştırmaları başladı. Üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar ellerini semaya açacak ve bol bol ibadet edecek. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?
Berat Kandili için geri sayım başladı. İslam camiası tarafından kutsal kandil günleri arasında yer alan Berat Kandili bu yıl Şubat ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Berat Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman?
2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Berat Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Berat Kandili bu yıl 2 Şubat 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi