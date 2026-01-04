Berat Kandili tarihi 2026: Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?

Tüm İslam camiası tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili için tarih araştırmaları başladı. Üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'nde vatandaşlar ellerini semaya açacak ve bol bol ibadet edecek. Peki, 2026 Berat Kandili ne zaman, hangi ayda idrak edilecek?