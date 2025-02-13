Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ

"Subhanallah" (Sübhânallâh)



Allah’ın her türlü eksiklikten uzak olduğuna inanarak yapılan bu zikir, müminlerin Allah’a olan bağlılıklarını ifade eder ve kalp huzuru sağlar. Bu gece boyunca sıkça "Subhanallah" diyerek Allah’a şükredebilirsiniz.



"Elhamdülillah" (Elhamdülillâh)



Allah’a şükretmek için bu zikir sıklıkla önerilir. Berat Kandili’nde Allah’a şükretmek ve ona hamd etmek için "Elhamdülillah" zikri bolca çekilmelidir.



"Allahu Ekber" (Allâhü Ekber)



Allah’ın büyüklüğünü kabul ederek, her türlü eksiklikten uzak olduğunu belirten bu zikir, Berat Kandili’nde çok faziletli bir şekilde çekilmelidir.



"La ilahe illallah" (Lâ ilâhe illâllâh)



"Allah’tan başka ilah yoktur" anlamına gelen bu zikir, tevhid inancını pekiştirir ve bu gece bolca okunması önerilir.



"Estağfirullah" (Estaghfirullâh)



Berat Kandili, günahların affedildiği özel bir gece olduğu için "Estağfirullah" (Allah'tan mağfiret dileyerek) zikirini çokça çekmek, geceyi en verimli şekilde geçirmek için önemlidir.



