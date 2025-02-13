Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları
İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede ibadet etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tesbih çekerek Allah’ı zikretmek büyük sevap kazandırır. Peki, Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için tevbe, istiğfar ve salavatlarla ibadetlerine yönelirler. Özellikle Estağfirullah, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirler bu gece bolca tekrar edilir.