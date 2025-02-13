Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları

İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu mübarek gecelerden biridir. Bu özel gecede ibadet etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, dua etmek ve tesbih çekerek Allah’ı zikretmek büyük sevap kazandırır. Peki, Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları - 1

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, idrak edilecek. Müslümanlar, bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek için tevbe, istiğfar ve salavatlarla ibadetlerine yönelirler. Özellikle Estağfirullah, La ilahe illallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi zikirler bu gece bolca tekrar edilir.

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Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları - 2

BERAT KANDİLİ ZİKİRLERİ

"Subhanallah" (Sübhânallâh)

Allah’ın her türlü eksiklikten uzak olduğuna inanarak yapılan bu zikir, müminlerin Allah’a olan bağlılıklarını ifade eder ve kalp huzuru sağlar. Bu gece boyunca sıkça "Subhanallah" diyerek Allah’a şükredebilirsiniz.

"Elhamdülillah" (Elhamdülillâh)

Allah’a şükretmek için bu zikir sıklıkla önerilir. Berat Kandili’nde Allah’a şükretmek ve ona hamd etmek için "Elhamdülillah" zikri bolca çekilmelidir.

"Allahu Ekber" (Allâhü Ekber)

Allah’ın büyüklüğünü kabul ederek, her türlü eksiklikten uzak olduğunu belirten bu zikir, Berat Kandili’nde çok faziletli bir şekilde çekilmelidir.

"La ilahe illallah" (Lâ ilâhe illâllâh)

"Allah’tan başka ilah yoktur" anlamına gelen bu zikir, tevhid inancını pekiştirir ve bu gece bolca okunması önerilir.

"Estağfirullah" (Estaghfirullâh)

Berat Kandili, günahların affedildiği özel bir gece olduğu için "Estağfirullah" (Allah'tan mağfiret dileyerek) zikirini çokça çekmek, geceyi en verimli şekilde geçirmek için önemlidir.

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları - 3

Salavat-ı Şerife

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e salavat getirmek, Allah’a yakınlaşmanın en güzel yollarından biridir. "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" şeklindeki salavatı bolca okumak, Berat Kandili’nin manevi atmosferine uygun bir ibadet olacaktır.

Yasin Suresi ve Ayet-el Kürsi

Berat Kandili'nde, özellikle Yasin Suresi ve Ayet-el Kürsi gibi kutsal ayetleri okuyarak hem kendinizin hem de sevdiklerinizin dualarını edebilirsiniz.

"Bismillahirrahmanirrahim" (Bismillahirrahmânirrahîm)

Herhangi bir işin başında Allah’ın adıyla başlamak ve "Bismillahirrahmanirrahim" zikrini sürekli tekrar etmek, Berat Kandili’nde önemli bir ibadettir.

Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Berat Kandili tesbihleri ve sayıları - 4

BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE SAYILARI

1000 defa "La ilahe illallah"
500 defa "Subhanallah"
300 defa "Elhamdülillah"
200 defa "Allahu Ekber"

Bu tesbihler, özellikle Berat Kandili gecesinde Allah’ı anarak ruhsal huzur ve manevi fayda sağlamak için çekilebilir.

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