Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili'nin önemi ne?
Üç aylar içindeki son kandile geri sayım başladı. Ramazanın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili yakın zaman sonra idrak edilecek. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Peki, Berat Kandili'nde ne olmuştur? Berat Kandili'nin önemi ne?
Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Berat Kandili dolayısıyla yurt genelindeki camilerde programlar gerçekleştirecek. İşte, Berat Kandili hakkında bilgiler...