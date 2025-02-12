Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri)

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili'nde yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, kandil ibadetleri neler? Berat Kandili'nde neler yapılır?

Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri) - 1

Bir kandil gününü daha karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, 2025 Berat Kandili tarihi öncesinde gerçekleştirmeleri gereken ibadetleri merak ediyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Peki, Berat Kandili nasıl geçirilmeli? Kandil ibadetleri neler?

TÜRKİYE HABERLERİ

Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri) - 2

KANDİL İBADETLERİ NELER?

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?1 sorusuna şu yanıtı veriyor:

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri) - 3

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri) - 4

KANDİLLER NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: "Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri) - 5
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