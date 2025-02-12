Berat Kandili'nde neler yapılır? (Mübarek kandil geceleri ibadetleri)
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gününü ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, Berat Kandili'nde yapılması gerekenleri araştırıyor. Peki, kandil ibadetleri neler? Berat Kandili'nde neler yapılır?
Bir kandil gününü daha karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, 2025 Berat Kandili tarihi öncesinde gerçekleştirmeleri gereken ibadetleri merak ediyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Peki, Berat Kandili nasıl geçirilmeli? Kandil ibadetleri neler?