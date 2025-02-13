Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler
İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar ise bugünü ibadet ederek geçirmeye özen gösterecek. Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanan Berat Kandili, arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşıyor. Müslümanlar, bu anlamlı günde vakit namazlarıyla birlikte diğer ibadetlerini yerine getirmeye özen gösteriyor. İslam inancına göre kandil günlerinde ibadet etmeninin yanı sıra kalp kırmamak ve iyilik yaparak geçirmek ayrıca önem taşıyor. Peki Berat Kandili’nde kılınacak namazlar neler? İşte, Berat Kandili’nde okunacak dualar…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Berat Kandili 2025 yılında, 13 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. Müslümanlar, bu özel günde çeşitli ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Aynı safta namazlar kılınırken, edilecek dualar ve kılınacak namazlar ise ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için araştırılıyor. İslam alimleri tarafından kandil günlerinde birçok farklı namaz ve alternatif dua tercih ediliyor. Kandil günlerini müslümanlar sadece ibadet ederek değil, davranışlarına da dikkat ederek geçiriyor. Peki Berat Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunmalı? İşte, Diyanet’te kandil günleri için yer alan bilgi…