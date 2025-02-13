Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Müslümanlar ise bugünü ibadet ederek geçirmeye özen gösterecek. Şaban ayının on beşinci gecesinde kutlanan Berat Kandili, arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarını taşıyor. Müslümanlar, bu anlamlı günde vakit namazlarıyla birlikte diğer ibadetlerini yerine getirmeye özen gösteriyor. İslam inancına göre kandil günlerinde ibadet etmeninin yanı sıra kalp kırmamak ve iyilik yaparak geçirmek ayrıca önem taşıyor. Peki Berat Kandili’nde kılınacak namazlar neler? İşte, Berat Kandili’nde okunacak dualar…

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Berat Kandili 2025 yılında, 13 Şubat Perşembe günü idrak ediliyor. Müslümanlar, bu özel günde çeşitli ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Aynı safta namazlar kılınırken, edilecek dualar ve kılınacak namazlar ise ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi için araştırılıyor. İslam alimleri tarafından kandil günlerinde  birçok farklı namaz ve alternatif dua tercih ediliyor. Kandil günlerini müslümanlar sadece ibadet ederek değil, davranışlarına da dikkat ederek geçiriyor. Peki Berat Kandili’nde hangi dualar ve sureler okunmalı? İşte, Diyanet’te kandil günleri için yer alan bilgi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler - 2

BERAT KANDİLİ’NDE HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nda yer alan bilgiye göre Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli bulunmuyor. Bazı hadis kaynaklarında Hz. Peygamber (s.a.s) bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştur. (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760];

Kandil gecelerine özel bir namaz veya ibadet şeklinden ise bahsedilmese de müslümanlar, 

bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat olarak görmektedir. Müslümanlar, kandil günlerinde Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendiriyor. 

Kandil günlerinde müslümanlar, camilerde cemaatle akşam namazı ve yatsı namazı kılabilir. Ayrıca Ayrıca bu gün ve gecelere özel tesbih namazı kılınmaktadır.

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler - 3

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet’te yer alan bilgiye göre tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rek'atlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/27). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbîhât yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, 361).

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler - 4

BERAT KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR 

Berat Kandili, arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete dönme anlamları taşıdığından müslümanlar genellikle bugünde  Tövbe ve İstiğfar duasını tercih ediliyorlar.

Tövbe ve İstiğfar duası okunuşu ve anlamı şu şekilde; "Allahümme innî es'elüke bi-rahmetike'lletî vesiat külle şey'in en tağfira lî."

Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler - 5

Anlamı: "Allah'ım! Her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı diliyorum."

Tövbe ve İstiğfar Duası

"Estağfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy el-kayyûm ve etûbü ileyh."

Anlamı: "Kendisinden başka ilah olmayan, hayy ve kayyum olan, azîm ve kerîm olan Allah'tan bağışlanma dilerim ve O'na tövbe ederim."

DAHA FAZLA GÖSTER