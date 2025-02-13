Berat Kandili’nde okunacak dualar ve kılınacak namazlar neler? Berat Kandili’nde yapılabilecek ibadetler

BERAT KANDİLİ’NDE HANGİ NAMAZLAR KILINMALI?

Din İşleri Yüksek Kurulu’nda yer alan bilgiye göre Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli bulunmuyor. Bazı hadis kaynaklarında Hz. Peygamber (s.a.s) bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirmesi tavsiyesinde bulunmuştur. (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760];

Kandil gecelerine özel bir namaz veya ibadet şeklinden ise bahsedilmese de müslümanlar,

bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat olarak görmektedir. Müslümanlar, kandil günlerinde Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendiriyor.

Kandil günlerinde müslümanlar, camilerde cemaatle akşam namazı ve yatsı namazı kılabilir. Ayrıca Ayrıca bu gün ve gecelere özel tesbih namazı kılınmaktadır.