Berat ne demek? Berat Kandili Kur'anda geçiyor mu? Berat gecesinin anlam ve önemi
Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki, Berat ne demek? Berat Kandili Kur'anda geçiyor mu? Berat Kandili Kur'anda geçiyor mu? İşte Berat gecesinin anlam ve önemiyle ilgili bilgiler...
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir.