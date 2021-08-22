Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi

Çorum'da bir berber dükkanında 4 kişiyi pompalı tüfekle rehin alan zanlı, polisin yaklaşık 5 saat süren çabası sonucu ikna edildi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 22.08.2021 - 06:46

Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 1
M.Y, pompalı tüfekle geldiği Albayrak Caddesi'ndeki bir berber dükkanında eşinden boşanmasından sorumlu tuttuğu iş yeri sahibini bulamayınca vitrine ateş ettikten sonra 2 çalışan ile 2 müşteriyi rehin aldı.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 2
Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye hareket eden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zanlı, çocuğu ile iş yeri sahibinin dükkana gelmesi şartıyla rehineleri bırakacağını söylemesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 3
Olay yerine gelen akrabalarının da yardımıyla rehineleri birer saat arayla serbest bırakan zanlı, son rehineyi serbest bırakmasının ardından tüfeği kendisine doğrultarak, çocuğunun yanına getirilmesini istedi.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 4
Olay süresince 7 kez ateş eden zanlı, son rehineyi bırakması sonrasında yaklaşık bir saat süren çabanın ardından tüfeğini bırakarak polislere teslim oldu.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 5
Berber dükkanından alınarak ekip otosuna bindirilen zanlı, sağlık kontrolü için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 6
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de uzun süre olay yerinde bulunarak, çalışmaları yönetti.

Gülser, olayın kontrol altına alınmasının ardından gazetecilere, zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandığını belirterek, "Arkadaşlarımız kimseye herhangi bir zarar gelmeden kurtarılmalarını sağladı. 4 rehine vardı, en son bire kadar düşmüştü. Son rehineyi aldıktan sonra kendisine zarar gelmesin diye bir müddet müdahale etmedik, ikna ederek teslim olmasını sağladık" dedi.
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 7
Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi - 8

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