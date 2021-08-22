Berber dükkanında 4 kişiyi rehin alan zanlı 5 saat sonra ikna edildi

Olay süresince 7 kez ateş eden zanlı, son rehineyi bırakması sonrasında yaklaşık bir saat süren çabanın ardından tüfeğini bırakarak polislere teslim oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de uzun süre olay yerinde bulunarak, çalışmaları yönetti.



Gülser, olayın kontrol altına alınmasının ardından gazetecilere, zanlının yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle bir olay yaşandığını belirterek, "Arkadaşlarımız kimseye herhangi bir zarar gelmeden kurtarılmalarını sağladı. 4 rehine vardı, en son bire kadar düşmüştü. Son rehineyi aldıktan sonra kendisine zarar gelmesin diye bir müddet müdahale etmedik, ikna ederek teslim olmasını sağladık" dedi.