Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet

''KİM NE VERİRSE 'BEREKET VERSİN' DİYORUM''

Eski makineler ile tıraş yaptığını söyleyen Ok, "Yaşlıları eski makineler ile tıraş ediyorum. Onlar da öyle istiyorlar. İsteyen olursa da yeni makine ile tıraş edebiliyorum. İsteğe bağlı. Kim ne verirse ben onu alıyorum. Tarife bu kadar, bu kadar vermen lazım diye bir şey yoktur. Kim ne verirse bereket versin diyorum" şeklinde konuştu.