Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet
Diyarbakır'da 77 yaşındaki Emin Ok, 58 yıldır berberlik mesleğinin yanı sıra çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi veriyor, komşularının bıçaklarını biliyor, bisiklet tamir ediyor ve 1965 yılından beri şehir dışı hariç, her yere ulaşımını bisikletle sağlıyor.
Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Emin Ok, yaşıtlarına nazaran topluma faydalı bir birey olarak ön plana çıkıyor. 10 parmağında 10 marifet olan Ok, çocuklara Kur'an-ı kerim dersi veriyor, bisiklet tamiri yapıyor, bıçak, makas gibi aletleri biliyor ve aynı zamanda isteyen müşterilerini eski el makinesi ile tıraş ediyor.