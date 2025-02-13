Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet

Diyarbakır'da 77 yaşındaki Emin Ok, 58 yıldır berberlik mesleğinin yanı sıra çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi veriyor, komşularının bıçaklarını biliyor, bisiklet tamir ediyor ve 1965 yılından beri şehir dışı hariç, her yere ulaşımını bisikletle sağlıyor.

Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 1

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Emin Ok, yaşıtlarına nazaran topluma faydalı bir birey olarak ön plana çıkıyor. 10 parmağında 10 marifet olan Ok, çocuklara Kur'an-ı kerim dersi veriyor, bisiklet tamiri yapıyor, bıçak, makas gibi aletleri biliyor ve aynı zamanda isteyen müşterilerini eski el makinesi ile tıraş ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 2

6 çocuk babası olan Emin Ok, 1965'ten beri berber olduğunu söyledi. Ok, çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bıçakları, makasları tüm demir aletleri biliyorum, bisikletleri tamir ediyorum. 1965'ten beri bisiklet kullanıyorum. Araba kullanmıyorum.

Çocuklarımın arabaları var ama ben binmiyorum. bisiklete biniyorum, bisiklet ile daha rahatım, daha güzel gidip geliyorum.''

Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 3

''KİM NE VERİRSE 'BEREKET VERSİN' DİYORUM''

Eski makineler ile tıraş yaptığını söyleyen Ok, "Yaşlıları eski makineler ile tıraş ediyorum. Onlar da öyle istiyorlar. İsteyen olursa da yeni makine ile tıraş edebiliyorum. İsteğe bağlı. Kim ne verirse ben onu alıyorum. Tarife bu kadar, bu kadar vermen lazım diye bir şey yoktur. Kim ne verirse bereket versin diyorum" şeklinde konuştu.

Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 4

Kur'an-ı Kerim dersi alan öğrencilerden Sozdar Esen, yeni Kuran-ı kerime başladığını Emin hocanın onlara Kur'an-ı Kerimi öğrettiğini söyledi.

Bedirhan Baran ise "Emin hocamız bisiklet tamiri yapıyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor ve bizleri tıraş ediyor" ifadelerini kullandı.

Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 5
Berber, tamirci, öğretmen... 77 yaşındaki Diyarbakırlı esnafın 10 parmağında 10 marifet - 6
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