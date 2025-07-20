Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer'de 17 yaşındaki bir kişi, berberde tıraş makinesiyle saçına çizik atan arkadaşına silahla ateş açtı.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 1

İstanbul'da bir kişi, saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı. Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (17) semtteki berbere giderek tıraş olmak istedi. Ancak A.B.’nin yanına gelen 5 arkadaşından biri tıraş makinesini elini alarak gencin saçına çizik attı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 2

Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed Burak T. (25), iddiaya göre A.B.’ye küfür etti.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 3

SİLAHLA GERİ GELDİ

Olayın ardından dükkandan ayrılan A.B., silah aldıktan sonra berbere geri geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Muhammed Burak T.’nin yanına giden A.B., silahını çekerek kurşun yağdırdı.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 4

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 5

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, A.B.‘yi caddede yürürken yakaladı.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 6

Arkadaşını yaraladığı silahı merdiven boşluğuna attığını itiraf eden A.B. gözaltına alındı.Şüpheli emniyete götürülürken, silah ise merdiven boşluğunda bulundu.

Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı - 7

17 YAŞINDAKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan A.B., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.B., "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından tutuklandı. Diğer yandan olaya karışan Muhammed Burak T.’nin poliste 8, A.B.’nin ise 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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