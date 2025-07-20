Berberde saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı

İstanbul'da bir kişi, saçına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı. Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (17) semtteki berbere giderek tıraş olmak istedi. Ancak A.B.’nin yanına gelen 5 arkadaşından biri tıraş makinesini elini alarak gencin saçına çizik attı.