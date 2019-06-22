Bereket isimli batık gemi parçalanıyor
İHA
Zeytinburnu açıklarında 2017 yıl Ocak ayında demirli halde bulunurken batan Tanzanya bandıralı “Bereket” isimli kuru yük gemisinin su üzerinde bulunan kısmı dev vinç yardımıyla söküldü. Geminin ayrılan parçasının sahilin yakınına getirilip işçiler tarafından parçalanması ise havadan görüntülendi.
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1Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan “Bereket” isimli kuru yük gemisinin sökülme işlemleri için deniz üzerine kurulan dev vinç kullanılıyor.
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2Su altında belirli kısımları kesilen batık gemiyi vinç parçalar halinde kaldırıyor.
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3Küçük kısımları gemilere yüklenip götürülüyor.
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4Geminin su üzerinde gözüken kısmı da yerinden sökülerek sahilin kenarına getirildi.
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5Dev vinçle Zeytinburnu sahilinde söküm işlemleri yapılırken havadan görüntülendi.
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6Çekilen görüntülerde vincin büyüklüğü gözler önüne serildi.
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7Yıllarca suyun içinde çürüyen gemi işçiler tarafından parçalarına ayrılıyor.
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8Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" adlı kuru yük gemisi söküm işleri devam ediyor.
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