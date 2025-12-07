Bereket yaşanıyor, bol bol var. Fiyatı ucuzladı

Balıkçı esnafı Kadir Pınar ise hamside büyük bolluk yaşandığını ifade ederek, "Palamut olduğu zaman hamsi azalıyor, olmadığı zaman ise hamsi bollaşıyor. Bu sezon da palamut olmayınca hamsi ciddi anlamda çoğaldı. Kilosu bir süre önce 50 TL’ye kadar düşmüştü ve o dönemde talep çok yüksekti. Şu an fiyat 100 TL seviyesinde. Vatandaş fiyattan çok memnun değil, talep bu nedenle biraz azaldı. Hamsi büyük ihtimalle bu ay son kez tezgâhlarda olur" diye konuştu.