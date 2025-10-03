Bereketli topraklarda hasat başladı: 180 günde olgunlaşıyor

Çaya yüzde 34, fındığa yüzde 50 oranında artış yapılırken pancara yalnızca yüzde 25 zam verilmesi, pancar çiftçimizi derinden etkilemiştir. Şeker pancarı üretimi sadece çiftçimizin geçim kaynağı değil; şeker fabrikalarının, gıda sanayisinin, hayvancılığın ve ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Çiftçi olmazsa, şeker de olmaz! Özellikle son yıllarda gübre, tohum, mazot, zirai ilaç ve sulama fiyatlarındaki artışlar, üreticimizin maliyet yükünü ciddi şekilde artırmıştır. Bu nedenle üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için özelleştirilen şeker fabrikalarının şeker pancarı fiyatının açıklanan fiyatın en az 3.500 TL/ton seviyesinde açıklama yapması hem kendi açılarından hem de üreticilerimizin üretime devam etmeleri açısından önemlidir." dedi.