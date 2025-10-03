Bereketli topraklarda hasat başladı: 180 günde olgunlaşıyor
Türkiye'nin en yüksek şeker oranına sahip pancarların yetiştiği illerden birisi olan Erzincan'da mart ayında ekilen şeker pancarlarının hasadına başlandı.
Tarımın yaygınlaştırıldığı Erzincan'ın bereketli topraklarında çiftçilerin alın teriyle aylar önce ektiği pancarların tarladan fabrikaya uzanan zahmetli yolculuğu başladı. 180 günde yeterli olgunluğa erişen şeker pancarları Erzincan'da bu yıl iklimsel değişiklikler nedeniyle erken gelişti.