Bereketli topraklarda üretimi her yıl artıyor: Besiciye kazanç sağlıyor

"Büyükbaş hayvanlarımızın 45 bini sağmal hayvanlardan oluşuyor, geri kalan kısmı ise besi hayvanı. Bölgemiz için hayvancılık çok stratejik bir sektör. Bu nedenle hayvancılıkta kullanılan yem materyalinin uygun fiyata temini büyük önem arz ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak son yıllarda ilimizde beslemede çok önemli bir yere sahip olan silajlık mısır üretimini ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii silajlık mısır, hayvan beslemede çok büyük öneme sahip. Hem besi hayvanlarının et kalitesi, et verimi üzerine hem de süt hayvanlarının süt kalitesi ve süt verimi üzerine büyük faydaları bulunmakta. Bununla birlikte çiftçilerimizin de maliyetlerinde ciddi bir azalmaya sebep olmakta."



Silajlık mısırın hayvancılıktaki yerini "stratejik bir besin kaynağı" olarak nitelendiren Koçaker, bu yem bitkisinin özellikle süt ve et verimliliğine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.



