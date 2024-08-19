Beren Su'nun feci ölümü: 3 itfaiyeci için soruşturma izni verildi
Ankara Valiliği, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13) kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında soruşturma izni verdi.
Beren Su Bolat, 23 Temmuz’da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6’ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.