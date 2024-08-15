Beren Su’nun ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: “İhmal demeyeceğim, bu bir cinayet”
Ankara’da asansör boşluğunda mahsur kalan Beren Su Bolat, itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, itfaiye görevlisinin kazaya sebebiyet verdikleri belirtildi. Beren Su’nun babası Özkan Bolat, “İhmal demeyeceğim, çünkü bu bir cinayet. Hiçbir tedbir alınmadan kurtarılma işlemi yapılıyor.” dedi.
Ankara’da Beren Su Bolat’ın mahsur kaldığı asansörden kurtarılmak istenirken yaşamını yitirmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi rapor tamamlandı.