Beren Su’nun ölümünde bilirkişi raporu tamamlandı: “İhmal demeyeceğim, bu bir cinayet”

Beren Su’nun annesi Ayşe Bolat da kızıyla son telefon görüşmesini anlatarak, “Beren bana telefon etti, ‘asansörde kaldık’' dedi. Ben de daha önce birkaç kere daha yaşandığı için görevli gelir asansörü açıp çıkarır diye düşündüm. Hep iletişim halindeydik, sonra Beren’i “görevliler geldi mi?” diye aradım. Bir 15 dakika sonra görevli gelmiş; ama asansörü açamamış. Beren arayıp ‘Başka bir yerden gelecekler anne, bizi çıkaracaklar’ dedi. 15 saniye sonra tekrar aradım ‘çıktınız mı’ diye soracaktım, arkadaşı açtı telefonu, Beren’in düştüğünü söyledi. Bunların hepsi çok kısa sürede oldu. Gittiğimizde itfaiye vardı. Binanın giriş kapısında bir görevli vardı. Ben ‘Beren’ diye sesleniyordum. Kapıdaki adam bana ‘çocuğu tutamadı’ dedi. Beren istediği okulu kazanmıştı. Hayalleri vardı, estetik cerrahı olmak istiyordu.” diye konuştu.