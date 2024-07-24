Berensu neden kurtarılamadı? Asansör faciasında aileden ihmal iddiası
Ankara'da bozulan asansörde mahsur kalan iki çocuktan biri kurtarıldı ancak 13 yaşındaki Berensu Bolat kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Savcılık, "Küçük çocuk nasıl ve neden düştü? Arkadaşı kurtarılırken Berensu nasıl kurtarılamadı? sorularının cevabını ararken acılı aile ise itfaiye ekiplerinin hiçbir güvenlik önlemi almadıklarını ve sorumsuz hareket ettiklerini iddia etti.
Sincan’da dün bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte sitedeki başka bir apartmanda yaşayan diğer arkadaşını ziyarete gitmek istedi.
Apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat’ın durumu yakınlarına bildirmesi üzerine mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri yönlendirildi.