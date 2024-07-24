Berensu neden kurtarılamadı? Asansör faciasında aileden ihmal iddiası

"ÖNLEM ALMADAN KURTARMAYA ÇALIŞMIŞLAR"

Olayda ihmal olduğunu iddia eden dayı Fatih Büyükata, “Asansör arada kalmış. İtfaiye gelmiş. Hem alt taraftan, hem de üst taraftan asansörün kapısını açmış. Oradaki kişiler, ekiplere kapının alttan açılmaması gerektiğini söylemiş. Oradaki 3 itfaiyeci de işlerine karışılmaması gerektiğini söylemiş. Yeğenimi çekmeye çalışırken düşürmüşler. Yaptıkları tamamen iş bilmemezlik ve insana değer vermemezlik. Olayın kasıtlı olduğuna inanmıyorum ama yapılan iş tamamen sorumsuzluk. Her hangi bir önlem almadan kurtarmaya çalışmışlar. Şikayetçiyiz. İtfaiyeci kendisinin de düşeceğini anlayınca çocuğu bırakmış. Sonuna kadar da sürecin takipçisi olacağız.” dedi.