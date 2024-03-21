Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları
Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye Başkanı kimdir? Bergama Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bergama Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bergama Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları..
BERGAMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bergama Belediyesini 33.406 alınan oy ve %48.79 oy oranı ile AK Parti adayı Hakan Koştu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%48.79
- CHP%48.01
- BBP%1.02
- DP%0.72
- Saadet Partisi%0.68
- ESAT BİNZÜRARE BAŞARAN%0.41
- Diğer%0.36