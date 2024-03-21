imsakiye

Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları

Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye Başkanı kimdir? Bergama Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bergama Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bergama Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bergama yerel seçim sonuçları..

Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları - 1

BERGAMA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bergama Belediyesini 33.406 alınan oy ve %48.79 oy oranı ile AK Parti adayı Hakan Koştu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%48.79
  • CHP%48.01
  • BBP%1.02
  • DP%0.72
  • Saadet Partisi%0.68
  • ESAT BİNZÜRARE BAŞARAN%0.41
  • Diğer%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları - 2

BERGAMA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bergama Belediyesi Başkanı Hakan Koştu Kimdir?

Hakan Koştu, 11 Şubat 1977 yılında Bergama’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bergama’da tamamlayan Hakan Koştu, lise eğitimini İzmir Türk Koleji’nde okudu. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdi.

2006 yılında kendi şirketini kurmuştur.

2006 yılında AK Parti Bergama İlçe Yönetimi’nde başladığı siyasi hayatına 2009 yılında İzmir İl Genel Meclis Üyesi, 2014’te Bergama Belediye Meclis Üyesi, 2015’te İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016’da Adalet ve Kalkınma Partisi Bergama İlçe Başkanı olarak devam etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bergama Belediye Başkanı olan Hakan Koştu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları - 3

BERGAMA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • TANJU ÇELİK
  • SADIK DOĞRUER
  • NEZİH ÖZUYAR
  • BERK OYAR
  • MUTLU METİN
  • ROJBİN TUFAN
  • NURCAN TABAN
  • UĞUR PAÇALI
  • CANER YATAR
  • REŞAT UŞAR
  • YILMAZ SEÇKİNER
  • KEMAL AYRİÇ
  • HALİT GÜL
  • ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
Bergama Belediyesi hangi partide? Bergama Belediye başkanı kimdir? Bergama Belediye başkan adayları - 4

İZMİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İzmir Seçim Sonuçları

Aliağa Seçim Sonuçları
Balçova Seçim Sonuçları
Bayındır Seçim Sonuçları
Bayraklı Seçim Sonuçları
Bergama Seçim Sonuçları
Beydağ Seçim Sonuçları
Bornova Seçim Sonuçları
Buca Seçim Sonuçları
Çeşme Seçim Sonuçları
Çiğli Seçim Sonuçları
Dikili Seçim Sonuçları
Foça Seçim Sonuçları
Gaziemir Seçim Sonuçları
Güzelbahçe Seçim Sonuçları
Karaburun Seçim Sonuçları
Karabağlar Seçim Sonuçları
Karşıyaka Seçim Sonuçları
Kemalpaşa Seçim Sonuçları
Kınık Seçim Sonuçları
Kiraz Seçim Sonuçları
Konak Seçim Sonuçları
Menemen Seçim Sonuçları
Menderes Seçim Sonuçları
Narlıdere Seçim Sonuçları
Ödemiş Seçim Sonuçları
Seferihisar Seçim Sonuçları
Selçuk Seçim Sonuçları
Tire Seçim Sonuçları
Torbalı Seçim Sonuçları
Urla Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER