Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Berhan Şimşek, oyuncu, yönetmen ve siyasetçidir. İşletme bölümündeki eğitimi ardından hukuk alanında yüksek lisans yapan Şimşek, 1978 yılında sinema alanında kariyerine başladı. Ankara Film Festivali'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görüldü. Peki, Berhan Şimşek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? - 1

Oyuncu ve siyaset adamı Berhan Şimşek, dokuz dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyeliği ve MYK üyeliği yaptı. 22. dönem İstanbul Milletvekilliği görevini yürüttü. 2010-11 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak çalıştı. İşte, Berhan Şimşek hayatı ve kariyeri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? - 2

BERHAN ŞİMŞEK KİMDİR?

Şimşek, 15 Mayıs 1958 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. 11 kardeş olan Berhan Şimşek, ilköğrenimini Bayburt’ta, ortaöğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini de Vefa Akşam Lisesi’nde tamamladı. 2011'de Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Berhan Şimşek, 1978 yılında sinema kariyerine başladı ve peş peşe başarılı projelere imza attı. Televizyon dizisi yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, Magazin Gazetecileri Derneği'nden “En İyi Oyuncu'' ödülü ve 1994 Ankara Film Festivali'nden “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü almaya hak kazandı.

Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında? - 3

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu ve Nazım Hikmet Vakfı, 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı ve Milliyet Gazetesi'nde yazılar kaleme aldı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.

2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu tarihlerde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev aldı. Şimşek'in bir kızı bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER