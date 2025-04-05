Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Berhan Şimşek, oyuncu, yönetmen ve siyasetçidir. İşletme bölümündeki eğitimi ardından hukuk alanında yüksek lisans yapan Şimşek, 1978 yılında sinema alanında kariyerine başladı. Ankara Film Festivali'nde ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görüldü. Peki, Berhan Şimşek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu ve siyaset adamı Berhan Şimşek, dokuz dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyeliği ve MYK üyeliği yaptı. 22. dönem İstanbul Milletvekilliği görevini yürüttü. 2010-11 yılları arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak çalıştı. İşte, Berhan Şimşek hayatı ve kariyeri...