Berhan Şimşek Biyografisi: Berhan Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği kurucusu ve Nazım Hikmet Vakfı, 68'liler Birliği üyesidir. Günaydın Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı ve Milliyet Gazetesi'nde yazılar kaleme aldı. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10. Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Dokuz dönem Parti Meclisi üyeliği ve MYK üyeliği yaptı.



2002-2007 yılları arasında CHP İstanbul Milletvekilliği yaptı. Bu tarihlerde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, Türkiye-Macaristan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 14 Haziran 2010-8 Ocak 2011 tarihleri arasında CHP İstanbul İl Başkanı olarak görev aldı. Şimşek'in bir kızı bulunuyor.