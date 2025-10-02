Berra'nın yürek yakan ölümü: Facia anının görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında, iddiaya göre havuzda epilepsi nöbeti geçirip yaşamını yitiren Berra Dizi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı anın görüntüsü ortaya çıktı.



Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda yaşamını yitiren Berra Dizi'nin boğulma tehlikesi geçirdiği anların kamera kaydı ortaya çıktı.

Soruşturma sürerken, yaşamını yitiren küçük kızın ailesi kızlarının sekiz ay önce de okulda epilepsi geçirdiği iddiasını yalanladı.



İDDİAYA GÖRE EPİLEPSİ NÖBETİ GEÇİRDİ

Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre, yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, epilepsi nöbeti geçirdi.

Suyun üzerinde hareketsiz halde geriye doğru giderken stajyer öğrenci M.P. tarafından görülen Berra, yüzme öğretmeni N.T. tarafından havuzdan çıkarıldı.

İlk müdahalesi iş yeri hemşiresi B.A. tarafından yapılan Berra, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



YEDİ GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde yedi gün sonra yaşamını yitirdi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığı'nda toprağa verilen Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



"KRONİK HASTALIĞI VAR MI" SORUSUNA "HAYIR" YANITI VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alındı.

Hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun bilgilendirme formunda kendisine yöneltilen verdiği sorular yer aldı.

Formda, "Kronik hastalığı var mı?" sorusuna "Hayır", "Devamlı kullandığı ilaç var mı?" sorusuna ise "Var" denildiği belirtildi.

Aynı formda, "Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?" sorusuna ise "İki kez ateşli havale geçirdi." yanıtını verildiği belirtildi.

Berra'nın havale tedavisini yapan Çocuk Nöroloji Uzmanının da ifadesine yer verilen raporda, 2023 yılında bir ay aralıkla ateşli havale geçirdiği için ilaç tedavisine başlanan Berra'nın, iki yıl boyunca nöbet geçirmediği için nörolojik takibinin ve ilaç kullanımının sonlandırıldığı da ifade edildi.



BİLİRKİŞİ RAPORU: SEKİZ AY ÖNCE SINIFTA NÖBET GEÇİRDİ

Olay sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Berra'nın, adli muayene raporunda, nöbet geçirdiği ve ona yönelik tedavi uygulandığı ve durmayan epilepsi nöbeti nedeniyle Bursa'ya sevk edildiği bilgisinin bulunduğu adli muayene raporuna da yer verilen bilirkişi raporunda, küçük kızın olaydan sekiz ay önce yine anaokulunda sınıftayken nöbet geçirdiği kaydedildi.



HAVUZDAKİ EKSİKLİKLER

Raporda, olayda kasıt unsurunun bulunmadığına dikkat çekilirken, anaokulu yönetiminin Berra'nın sağlık durumu konusunda yalnızca ebeveyn bildirimleri ile yetinip, kullandığı ilaçlarla ilgili araştırma yapmadığı belirtildi.

Berra'nın sınıfta bir nöbet geçirmiş olmasını dikkate alarak bir değerlendirme yapmayan anaokulu işletmecisi E.B.O. ise kusurlu bulundu.

Raporda, çocuk yüzme havuzunun derinliğinin 50 santimetreden fazla olmaması gerektiği halde Berra'nın boğulma tehlikesi geçirdiği havuzun 74 santimetre derinliğe sahip olduğu anlatıldı.

Yine raporda, sertifikalı cankurtaran olmadığı belirtildi.



EBEVEYNLER ASLİ KUSURLU BULUNDU

Yüzme öğretmeni olarak görev yaptığı anaokulundaki havuz etkinliği sırasında mayo ile havuz içerisinde çocuklara yakın şekilde bulunmayan, çocukların kolluk takmasını sağlamayan N.T.'nin tali kusurlu bulunduğu raporda, sınıf öğretmeni N.Ş.'nin ise kusurlu olmadığı kaydedildi.

Raporda, ebeveynler de asli kusurlu bulundu.
Buna gerekçe olarak, çocuklarının bu etkinlik için sağlık durumunun uygun olup olmadığını bildirmemeleri gösterildi.

Yine raporda, çocuğun kendinde olmayacak şekilde nöbet geçirmiş olmasına rağmen, bu durumu açık bir şekilde anaokulu yönetimi ile paylaşılmaması da bu duruma gerekçe gösterildi.



YAŞANAN PANİK KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde çocuklar havuzdayken, yüzme öğretmeninin kenarda olduğu ve havuzda hiçbir öğretmenin bulunmadığı görüldü.

Berra Dizi’nin, asılan havluların arkasına denk gelen alanda yüzdüğü için görülmediği görüntüde, yüzme öğretmeninin stajyer öğrencinin ikazıyla koşarak küçük kızın bulunduğu tarafa geldiği ve sudan çıkardığı görüldü.

Yaşanan panik sırasında bir öğretmenin ayağının kaymasıyla yere düştüğü, çağrılan hemşirenin de koşarak havuz kenarına geldiği anlar görüntülerde yer alırken, tüm bunlar yaşanırken, diğer çocukların havuzdan çıkarılmadıkları ve yüzmeye devam ettiği de görüldü.



"OKUL KURULDUĞUNDAN BERİ DENETLENMEMİŞ"

Soruşturma devam ederken, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan baba İsmail Dizi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Raporu eleştiren ve bilirkişi heyetinin hatalı değerlendirme yaptığını savunan Dizi, "Orada yüzme hocası olmayan, sertifikası bulunmayan, çalışma izni ve sigortası olmayan kişi için ‘tali kusurlu’ denildi. Ayrıca yaz etkinliği kapsamında İlçe Milli Eğitim’e sunulan programda havuz etkinliği dahi yoktu. Bu okul kurulduğundan beri de denetlenmemiş." dedi.

Bilirkişi heyetinde iki makine mühendisi ve bir öğretmenin yer aldığını ifade eden İsmail Dizi, "İki makine mühendisi orada direkt doktorluk mütalaası vermişlerdir. Ve biz o kişileri şikayet ettik." ifadelerini kullandı.



ÖĞRETMEN BEYANINA RET

Bursa Adli Tıp Kurumu'nun Berra'nın ölüm nedenini kesin olarak belirleyemediğini söyleyen Dizi, kızlarının sekiz ay önce de nöbet geçirdiği yönündeki öğretmen beyanını da reddederek şunları söyledi:

"Adli Tıp Kurumu dahi, çocuğumuzun neden hayatını kaybettiğini anlayamazken, orada bulunan 2 makine mühendisi ve 1 öğretmen nasıl olur da doktorluk mütalaası verip, çocuğumuzun epilepsiden dolayı öldüğünü yazabilir.

Ayrıca sınıf öğretmeni ifadesinde, çocuğumuzun 8 ay önce de böyle benzer bir nöbet geçirdiğini yazmış, yalan beyanıyla. Biz 8 ay önce çocuğumuzun bağırsak enfeksiyonundan dolayı, Bursa'da özel bir hastanede yattığının belgelerini savcılık dosyasına ekledik.

Bilirkişi heyeti oradaki dosyaların hiçbirine bakmayarak, çocuğumuzla alakalı direkt orada o yalan beyan veren sınıf öğretmeninin vermiş olduğu ifadeyi almışlar ve ondan dolayı da aileyi kusurlu bulmaya çalışmışlar."

