Berra'nın yürek yakan ölümü: Facia anının görüntüsü ortaya çıktı
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında, iddiaya göre havuzda epilepsi nöbeti geçirip yaşamını yitiren Berra Dizi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı anın görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa'da anaokulundaki yüzme etkinliği sırasında havuzda yaşamını yitiren Berra Dizi'nin boğulma tehlikesi geçirdiği anların kamera kaydı ortaya çıktı.
Soruşturma sürerken, yaşamını yitiren küçük kızın ailesi kızlarının sekiz ay önce de okulda epilepsi geçirdiği iddiasını yalanladı.