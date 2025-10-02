Berra'nın yürek yakan ölümü: Facia anının görüntüsü ortaya çıktı

"KRONİK HASTALIĞI VAR MI" SORUSUNA "HAYIR" YANITI VERİLMİŞ

Soruşturma kapsamında anaokulundaki öğretmenler ve ailenin ifadesi alındı.

Hazırlanan 12 sayfalık bilirkişi raporunda anne Beyza Turan'ın, çocuğunu anaokulunun yaz okuluna kaytettirirken, okulun bilgilendirme formunda kendisine yöneltilen verdiği sorular yer aldı.

Formda, "Kronik hastalığı var mı?" sorusuna "Hayır", "Devamlı kullandığı ilaç var mı?" sorusuna ise "Var" denildiği belirtildi.

Aynı formda, "Geçirdiği çocukluk dönemi hastalığı var mı?" sorusuna ise "İki kez ateşli havale geçirdi." yanıtını verildiği belirtildi.

Berra'nın havale tedavisini yapan Çocuk Nöroloji Uzmanının da ifadesine yer verilen raporda, 2023 yılında bir ay aralıkla ateşli havale geçirdiği için ilaç tedavisine başlanan Berra'nın, iki yıl boyunca nöbet geçirmediği için nörolojik takibinin ve ilaç kullanımının sonlandırıldığı da ifade edildi.