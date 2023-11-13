Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa) ile Kıyı Ege’de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırm ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir." denildi.