Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak?
Ülkenin batısında beklenen kuvvetli yağışlar başladı. Marmara ve Ege bölgelerinde sel tehlikesi var. Yeni haftada 5 büyük kentte de sağanak yağışlar görülecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...
13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.
SARI KODLU UYARI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.