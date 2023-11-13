Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak?

Ülkenin batısında beklenen kuvvetli yağışlar başladı. Marmara ve Ege bölgelerinde sel tehlikesi var. Yeni haftada 5 büyük kentte de sağanak yağışlar görülecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 1

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI NEDİR? Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 2

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara (İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa) ile Kıyı Ege’de (İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırm ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir." denildi.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 3

MARMARA BÖLGESİ

Marmara'da yağış gece saatlerinde başladı, kuvvetlenerek gün içinde devam edecek. İstanbul, Bursa ve İzmir'de su baskını tehlikesi var. İstanbul 17, Bursa 19 derece.

Yağmur salı günü bölge genelinde bir günlük ara verecek. Çanakkale 18, Balıkesir 20, Kocaeli 16 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 4

ANKARA, ESKİŞEHİR VE KONYA ÇEVRESİ YAĞMURLU

İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Konya çevresi sağanak yağmurlu, Kayseri-Sivas kesiminde ise fazla yağış beklenmiyor. Ankara ve Eskişehir 17, Konya 20, Kayseri 21 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 5

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Ege'de bölge genelinde kuvvetli sağanak yağmur var, Muğla-Aydın-Denizli civarında su baskını riski yüksek. Salı günü yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. İzmir 21, Manisa ve Denizli 21, Afyon 17 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 6

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz'de sıcaklıklar yine yüksek, hava bulutlanıyor kısa süreli yerel yağışlar görülebilecek. Adana 29, Mersin 27 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 7

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu'da da kapalı bir hava var, Gaziantep 22, Diyarbakır 23 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 8

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz'in batısında sağanaklar devam ediyor. Sinop civarında rüzgarın hızı fırtına hızında olacağından günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Bolu 17, Trabzon 20, Samsun 22 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 9

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu'da hava bulutlandı, Erzurum 15, Malatya 20 derece.

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 10

13 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 11

14 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 12

15 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 13

16 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Beş büyük kentte sağanak yağış! Bu hafta hava nasıl olacak? - 14

17 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER