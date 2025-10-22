Beş büyük kentte yağış var: Perşembe gününe dikkat!

Bugün beş büyük kentte yağış var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İstanbul ve Ankara'da üç gün boyunca aralıklı sağanaklar etkili olacak. Yarın ise Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ( Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.

Lodos sıcaklığı yükseltirken, Ege denizinden yağmur da getiriyor.

Beş büyük kentte yağış var ancak İstanbul ve Bursa'da hafif olarak görülecek. Ankara ve Antalay'da ise sağanak şeklinde daha kuvvetli. İzmir'de de hafifleyen yağış perşembe yeniden şiddetlenecek. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir ve Bursa 24, Antalya 25 derece.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT 

Yarın ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Aynı bölgelerde aralıklı yağışlar cuma günü de devam edecek. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Siirt, Van ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarsı yapıldı. 
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Marmara'da sıcaklık 21-23 derecelerde. Ara ara etkili olacak yağmur daha çok Çanakkale, Balıkesir çevresini etkiliyor.

İç Anadolu'da devamlı değil ama gün içinde yağmur geçişi olacak. Ara ara güneşte çıkabiliyor. Eskişehir 22, Kayseri 21 derece.

Ege'de devam eden yağmur, çarşamba daha aralıklı yağacak ve çoğunlukla Aydın-Muğla tarafını etkileyecek. Perşembe ise yağış şiddetli Muğla 22, Denizli 25 derece.

23 EKİM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Akdeniz'de yağmur kısa sürelerle kuvvetli yağacak. Bölgede sıcaklık 25-27 derecelerde.

Karadeniz'de Bolu-Samsun boyunca olan yağış kısa süreli ve bazı saatlerde görülecek. Bolu ve Zonguldak 19, Trabzon parçalı bulutlu 20 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanak yağmur var. Erzurum 17, Malatya 20, Gaziantep 23 derece.

24 EKİM CUMA HAVA NASIL OLACAK?

25 EKİM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

26 EKİM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

