Beş gündür haber yok! Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlunun yeni görüntüsü ortaya çıktı
06.11.2025 12:47
İHA
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde beş gün önce kaybolan anne ile oğlunun yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde anne ile oğlu Şen Mahalle yönüne doğru yürüyor. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda bulunan evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve beş yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına beş gündür devam ediliyor.
YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI
Arama çalışmalarının hem karadan hem havadan sürdüğü bölgede anne ile oğluna ait yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da anne ile oğlunun Şen Mahalle yolunda yürüdükleri görülüyor.
Anne ile oğlunun dün bir görüntüsü daha ortaya çıkmıştı.
Görüntülerde, Bozkurt ilçesi tarafından saat 16.55 civarında köye giren anne ve oğlunun yaklaşık 20 dakika sonra geri dönerek aynı noktadan geçtiği yer alıyordu.
Aynı görüntüde annenin siyah mont, çocuğun ise mavi mont giydiği görülüyordu.