Beş gündür haber yok! Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlunun yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kastamonu'da kaybolan anne ile oğlunu arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesindeki Meteoroloji TOKİ Konutları'nda bulunan evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve beş yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın aranmasına beş gündür devam ediliyor.