Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Sinop’tan orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Narlıdere ve İstanbul’un Pendik ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat, Muğla’nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçelerindeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 1

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Sinop’ta orman yangını çıktı.

İzmir’in Narlıdere ve İstanbul’un Pendik ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Eceabat, Muğla’nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçelerindeki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Eceabat’taki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 2

ÇANAKKALE ECEABAT’TA ORMAN YANGINI

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Kumköy mevkisindeki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 3

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 4

MUĞLA MİLAS'TA KIZILÇAM ORMANLARININ OLDUĞU BÖLGEDE YANGIN

Muğla’nın Milas ilçesinde de orman yangını çıktı.

Yangın, ilçedeki Demirciler Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında başladı.
Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 5

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 6

SİNOP'TA ORMAN YANGINI

Bir diğer orman yangını haberi ise Sinop’un Dikmen ilçesinden geldi.

Ekiplerin bu noktada alevlere müdahalesi sürüyor.

Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 7

İZMİR’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının, mezarlıktaki tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Polis, kaynak çalışmasını yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor - 8

İSTANBUL PENDİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Pendik’te orman yangını çıktığı bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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