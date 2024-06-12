Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Sinop’tan orman yangını haberleri geldi. İzmir’in Narlıdere ve İstanbul’un Pendik ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’nin Eceabat, Muğla’nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçelerindeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.
İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Sinop’ta orman yangını çıktı.
İzmir’in Narlıdere ve İstanbul’un Pendik ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Çanakkale’nin Eceabat, Muğla’nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçelerindeki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Eceabat’taki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.