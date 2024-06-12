Beş ilde orman yangını: İkisi kontrol altına alındı, üçüne müdahale sürüyor

İzmir, İstanbul, Çanakkale, Muğla ve Sinop’ta orman yangını çıktı.

İzmir’in Narlıdere ve İstanbul’un Pendik ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Eceabat, Muğla’nın Milas ve Sinop’un Dikmen ilçelerindeki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Eceabat’taki yangına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.