Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor

OPERASYON ÜÇ AYDIR SÜRÜYOR

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir.”