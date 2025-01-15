Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturmasında, pazartesi günü gözaltına alındı. Akpolat’ın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri bugün de sürüyor. Soruşturma kapsamında Akpolat’la beraber 40 kişi gözaltına bulunuyor. Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan altı kişiyi ise arıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 1

İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 2

OPERASYON ÜÇ AYDIR SÜRÜYOR

Suç örgütünün ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, yaklaşık 3 ay boyunca şüphelilerin takibe alındığı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de olduğu 12 belediye görevlisi hakkında da ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması ve haksız mal edinme suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından, Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiiller tespit edilmiştir.”
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 3

Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olmak, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve vergi usul kanununa muhalefet ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 4

RIZA AKPOLAT GÖZALTINDA

Dün sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne giden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akpolat'ın makam odası ile İstanbul'daki evinde arama ve inceleme yaptı.

Ayrıca, belediye binası çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, belediye çalışanları, kimlik kontrolü yapıldıktan sonra bina içerisine alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat karar doğrultusunda polis ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 5

SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı Önder Gedik ile Beltaş çalışanlarının aralarında bulunduğu 38 şüphelinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39 oldu.

Savcılıkça belirlenen 47 şüpheli arasında silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ahmet Özer de bulunurken, firari durumda olan 7 şüpheliye yönelik arama çalışmaları yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş da gözaltına alındı. Bunun ardından gözaltı sayısı 40'a yükselirken, firari 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 6

AKPOLAT İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Balıkesir'de gözaltına alınan Akpolat, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a getirildi.

Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, “Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım.” ifadelerini kullandı.

Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü.

Akpolat’ın emniyetteki işlemleri bugün de sürüyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 7

CHP’den Akpolat’ın gözaltına alınmasına tepkiler var.

CHP heyeti pazartesi günü akşam saatlerinde Beşiktaş Belediyesi önünde toplandı

Burada bir konuşma gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Evi bellidir, yeri bellidir, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek.” dedi.

CHP'nin itibarsızlaştırılmak istendiğini savunan Özel, şunları kaydetti:

“Adım adım ilerleyerek Ahmet Özer'den, Esenyurt'tan başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp, adım adım ilerleyerek bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa o iş o kadar kolay değil.

Ahmet Özer de Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır. Onlara siyasi hesaplarla, onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek, bir savcıyı cellat ederek, onlarla baş edebileceğini sanıyorsa arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var. Arkalarında İstanbul var. Arkalarında Türkiye var.”

Belediye binası önünde toplanan partililere seslenen Özel, “Bugün burada, bu yağmurun altında, bu soğukta sahip çıktığınız Rıza Akpolat değil, onun şahsında kendi iradenize sahip çıkıyorsunuz. Demokrasiye sahip çıkıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor - 8

“HİÇBİR CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAYACAK” 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bir tane dahi çağrı yapılmadı. Bir çağrı yaparsınız, o insanlar gelmez de o insanlar ifade vermez de başka yollara girişirsiniz. İlk günden itibaren bu insanlar çağrı yapmadılar, ev bastılar.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunan herkesin çağırıldığında koşa koşa geleceğini vurgulayan İmamoğlu, “Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yılmayacak. Tam yön ileri işine devam edecek. Asla vazgeçmeyecek.” dedi.

Demokrasilerin içerisinde muhalefetin de olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İktidar bugün Türkiye'yi muhalefetsizleştirmek istiyor. Hatta muhalefeti dizayn etme gayreti içerisinde ve rekabeti ortadan kaldırma çabası içerisinde ama şunu söyleyeyim; Cumhuriyet Halk Partisi asla bildikleri bir parti değildir. Dünyada eşi benzeri olmayan yüz yıllık bir çınardır.”
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