Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltında: Emniyetteki işlemleri sürüyor
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ihale yolsuzluğu soruşturmasında, pazartesi günü gözaltına alındı. Akpolat’ın Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri bugün de sürüyor. Soruşturma kapsamında Akpolat’la beraber 40 kişi gözaltına bulunuyor. Polis, haklarında gözaltı kararı bulunan altı kişiyi ise arıyor.
İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli pazartesi günü gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.