Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler

Adana'da vatandaşlar, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı kurulan dev ekranda araçlarından izledi.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 05:42

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 1

Yüreğir Belediyesince düzenlenen etkinlik için Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar, araçlarını belediye görevlilerinin yardımıyla kurulan dev ekranın karşısına park etti.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 2

Belediye görevlileri, derbi maçı izleyen vatandaşlara patlamış mısır, çay ve gazoz ikramında bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 3

Taraftarların bazıları araç içinde, bazıları da aracının dışına çıkarak maçın keyfini sürdürdü.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 4

Vatandaşlardan Yusuf Oflaz, AA muhabirine, etkinliği çok iyi bulduğunu belirterek, "Çoğu kişinin evinde maç izleme imkanı olmuyor. Böylece hep beraber keyifli bir şekilde maçı izleyebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 5
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 6
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 7
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 8
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 9
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 10
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 11
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 12
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 13
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kurulan dev ekranda araçlarından izlediler - 14

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