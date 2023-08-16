Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-offa çıkacak takımlar belli oluyor. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş da Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Peki, Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak. Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Futbolseverler şimdi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgileri sorguluyor. Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş-Neftçi maçına dair tüm bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 2

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Neftçi maçı 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 3

HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?

Siyah-beyazlı ekip; galip gelmesi, berabere kalması ve tek farkla mağlup olması halinde play-off turuna yükselecek.

Karşılaşmayı Neftçi'nin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara gidilecek.

Azerbaycan temsilcisi ise sahadan 3 ve üzeri farklı skorla galip ayrılması halinde adını play-off turuna yazdıracak.

Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 4

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ VE MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da yarın sahada olabilecek.

Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

Beşiktaş'ın Neftçi müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 5

BU SEZON 5'İNCİ RESMİ MAÇ


Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı.

Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.


Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde! - 6

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 233 müsabakada 87 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 307 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 348 gol gördü.

DAHA FAZLA GÖSTER