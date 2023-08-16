Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş tur peşinde!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-offa çıkacak takımlar belli oluyor. Bu kapsamda temsilcimiz Beşiktaş da Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan ilk mücadeleyi Vincent Aboubakar, Jackson Muleka ve Salih Uçan'ın kaydettiği gollerle 3-1 kazanan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırmaya çalışacak. Peki, Beşiktaş-Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off için sahaya çıkacak. Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk edecek. Futbolseverler şimdi maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı gibi bilgileri sorguluyor. Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş-Neftçi maçına dair tüm bilgiler...