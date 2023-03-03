Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaş Kulübünün, "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar ve yardım malzemelerinin bulunduğu tır, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a ulaştı.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 1

Beşiktaş Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine yardım kampanyası kapsamında toplanan oyuncakları gönderdi.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 2

İstanbul'dan hareket eden yardım tırı, Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Spor Kompleksi'nde Beşiktaş Futbol Akademisinin kurduğu çadır kente getirildi.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 3

Depremzede çocuklar için gönderilen oyuncak ve formalar, anaokulu olarak hizmet veren çadırın önünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz, bazı Beşiktaşlı yöneticiler ve eşleri ile "Kral Şakir" çizgi filmi kahramanlarının maskotları tarafından dağıtıldı.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 4

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Fırat Fidan'ın eşi Gizem Fidan da dağıtımın yapıldığı alanın arkasındaki çadırda kalan ve depremde ayağı kırılan bir çocuğa oyuncak hediye etti.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 5

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 6

İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri binlerce peluş oyuncağı tribünlerden sahaya gönderdi.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 7

Oyuncakların atıldığı esnada stat hoparlöründen "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi.

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı - 8

İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü.

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