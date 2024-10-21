Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davası: Bilirkişi incelemesi yapıldı

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti bugün olay yerinde inceleme yaptı. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları keşif çalışmasını gözyaşlarıyla takip etti.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davası: Bilirkişi incelemesi yapıldı - 1

Beşiktaş'ta 2 Nisan Salı günü 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yargılama süreci devam ederken davanın görüldüğü 33. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

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Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davası: Bilirkişi incelemesi yapıldı - 2

Bugün saat 10.00'da gece kulübüne giden keşif heyeti incelemelerde bulundu. Çalışmalarda mahkeme heyetiyle birlikte Olay yeri inceleme ekibi ve itfaiye ekibi de hazır bulundu.

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davası: Bilirkişi incelemesi yapıldı - 3

İçeride incelemeler sürerken taraf avukatları ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları dışarıda çalışmaları takip etti.

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