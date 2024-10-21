Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü davası: Bilirkişi incelemesi yapıldı
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin görülen dava kapsamında bilirkişi heyeti bugün olay yerinde inceleme yaptı. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları keşif çalışmasını gözyaşlarıyla takip etti.
Beşiktaş'ta 2 Nisan Salı günü 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yargılama süreci devam ederken davanın görüldüğü 33. Ağır Ceza Mahkemesi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.