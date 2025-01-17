Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası: "İnşaat işine yardım eden garsonlar gördüm"

"KOMİ VEYA GARSON OLUP İNŞAATTA ÇALIŞANLAR GÖRDÜM"

Dillice, kendisinin ara ara işletmeye gittiğini, rezervasyon takibinden de sorumlu olduğunu anlatarak, "Bana kimse gel bugün çalış diye mesaj atmadı. Zorla geleceksiniz diye de bir sözüm olmadı. Bazı arkadaşlar izin kullanmak istemediğini söylemiş. Muhasebeyle bunu konuşmuş. Bunlar kim ve kaç kişi bilgim yok. Komi veya garson olup inşaat işine yardım eden gördüm. Berna Çaltepe'ye işletmemenin ne zaman açılacağını sorduğumda bayrama açılacağını söyledi. Ancak inşaat bayrama bitecek gibi görünmüyordu." ifadelerini kullandı.

Söz verilen bazı müştekiler ile sanık avukatları, tanığın duruşmaya gelerek dinlenmesini talep etti.