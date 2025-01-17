Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangını davası: "İnşaat işine yardım eden garsonlar gördüm"
Beşiktaş'ta 2 Nisan 2024'te gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen gece kulübü şef garsonu, "Komi veya garson olup inşaat işine yardım eden gördüm." dedi.
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davanın duruşmasına devam edildi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.