Beşiktaş'ta denizde kaybolan iki kişi abla-kardeş çıktı
İstanbul'da Bebek sahilinde denize düşen bir kadının arkasından, onu kurtarmak için bir erkek denize atlamış iki kişi de dalgaların arasında kaybolmuştu. İki gündür denizde aranan kişilerin abla-kardeş oldukları ortaya çıktı.
Denize düşen kişilerin kimlikleri belirlendi. Denize düşen Ayşe C'yi (29) kurtarmak için peşinden suya atlayan Velat C.'nin (23) kadının kardeşi olduğu anlaşıldı. Ebeveynlerinin durumu polise bildirmesiyle iki kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.