Beşiktaş'ta denizde kaybolan iki kişi abla-kardeş çıktı

Velat C. ve Ayşe C'nin anne ile babasıyla 15 yıl önce yerleştikleri İspanya'da ikamet ettikleri ve restoran işi yaptıkları belirlendi. 14 Kasım'da Diyarbakır'a gelen ikilinin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri ve Sarıyer'de bir otelde kaldıkları tespit edildi.