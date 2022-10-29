Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan lüks otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği 25 milyonluk son model lüks araç hasar aldı.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 1

İstanbul Beşiktaş'ta otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda kurşun isabet eden lüks otomobil zarar gördü.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 2

Olay, Kuruçeşme Caddesi üzerinde bulunan lüks otomobil galerisinde gece saatlerinde meydana geldi.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 3

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobil galerisine silahlı saldırı düzenlendi.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 4

Saldırı nedeniyle galerinin içinde bulunan 25 milyon lira değerinde lüks otomobile çok sayıda kurşun isabet etti.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 5

Galerinin camında ise 15 kurşun deliği olduğu görüldü.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 6

Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri galeride incelemelerde bulundu.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 7

Kurşun isabet eden lüks otomobile kırmızı branda çekilirken galeri camı da Türk bayrakları ile kapatıldı.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 8

Polis, kaçan saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta oto galeriye silahlı saldırı - 9

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