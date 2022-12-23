Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü

İstanbul Beşiktaş'ta deniz kenarındaki bir restoranın iskelesi çöktü. İskelenin çökmesi sonucu restoranda yemek yiyen müşteriler denize düştü. Denizden yaralı olarak çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 1

Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yerlerinden sökülen tente direkleri, iskelenin denize çökmesine neden oldu.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 2

Bu sırada o bölümde yemek yiyen bazı müşteriler denize düştü.

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Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 3

Restoran çalışanları ve diğer müşteriler tarafından denizden çıkarılan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 4

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çektikleri olay yerinde inceleme başlattı.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 5

Restoranın bulunduğu caddede trafik, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 6

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, çevrede gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 7
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 8
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 9
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 10
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 11
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 12
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 13
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 14
Beşiktaş'ta restoranın iskelesi çöktü, müşteriler denize düştü - 15

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