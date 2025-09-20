Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı!

İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı! - 1

İstanbul'da bir otomobilin gizli bölgesinden uyuşturucu çıktı.

Olay, 18 Eylül Perşembe günü Beşiktaş'a bağlı Levazım Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçede uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Otomobil sürücüsü E.B.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Ancak E.B.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta inceleme yapmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı! - 2

SİS FARINA BASILI TUTTU GİZLİ BÖLME AÇILDI

Polis ekibi yaptığı incelemede torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti.

Çalışma yapan polis sis farı düğmesine basıp, orta bölümdeki kolçağa mıknatıs değdirince gizli bölmeyi açtı.

Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı! - 3

GİZLİ BÖLMEDEN KOKAİN ÇIKTI

İçerisine bakan polis, 613 gram kokain ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelerle birlikte E.B.'nin üstünden çıkan cep telefonu ve SIM karta da el konuldu.

Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı! - 4

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.B. ise emniyete götürüldü.
Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan E.B., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER