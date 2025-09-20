Beşiktaş'ta yakalandı: Sis farına basılı tutunca gizli kapak açıldı!
İstanbul Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İstanbul'da bir otomobilin gizli bölgesinden uyuşturucu çıktı.
Olay, 18 Eylül Perşembe günü Beşiktaş'a bağlı Levazım Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ilçede uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Otomobil sürücüsü E.B.'nin üst aramasını yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.
Ancak E.B.'nin tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, araçta inceleme yapmaya başladı.