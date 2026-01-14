Beşiktaş'ta yangın paniği. Ünlü restoranın müştemilatında yangın

14.01.2026 10:21

İHA

Beşiktaş Kuruçeşme’de bulunan bir restorantın müştemilatında yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muallim Naci Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir restorantın müştemilatında yangın çıktı.

 

Yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. 

Müştemilat yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.