Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı

İstanbul Beşiktaş’ta öndeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüslerde maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı - 1

Beşiktaş’ta saat 15.30 sıralarında iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı - 2

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı - 3

Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi’nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı - 4

Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı - 5
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