Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı

Beşiktaş’ta saat 15.30 sıralarında iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.