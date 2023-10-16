Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı
İstanbul Beşiktaş’ta öndeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı yönde seyreden başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüslerde maddi hasar meydana geldi.
Beşiktaş’ta saat 15.30 sıralarında iki İETT otobüsünün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.