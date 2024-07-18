Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 1

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

29 kişinin can verdiği gece kulübü yangını davasında skandal savunma: Yaşananlar takdir-i ilahidir

TÜRKİYE HABERLERİ

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 2

Dün ilk duruşması görülen davada mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vermişti. 

Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelenmişti.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 4

Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 5

MAHKEMEDE TEPKİ ÇEKEN İFADELER

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Çağatay Altunel, “Yaşanan elim kazadan dolayı çok üzgünüm. Teknik metal işletmesinin sahibiyim. Ramazan ayının 1 ve 2. günü öncesinde biz tadilat yapılacak yere gelerek ses yalıtım malzemelerinin sökülmesini ve dışarı çıkarılmasını talep ettik. 15 gün kadar çalışma yaptık. Olay günü Pendik’te elim kazanın meydana geldiği haberini aldım ve yola çıktım. Benim personelim olay günü kaçmaya çalışmamıştır. Şahsıma taksirle ölüme neden olma suçu isnat edilse de kendi tarafımdan ihmal ve tehlike oluşturabilecek bir durum söz konusu değildir. Ben 1 saat sonra orada olacağım için ben de yangında hayatımı kaybedebilirdim. Ben 15 yıldır teknik metal firmasının sahibiyim, bugüne kadar böyle bir kaza meydana gelmemiştir. Tutuklu bulunduğum süre içerisinde iş yerim iflasın eşiğine gelmiştir. Bakmakla yükümlü olduğum yaşlı ve hasta annem vardır. Bu takdir-i ilahidir sizin de takdir ettiğiniz gibi. Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı - 6

SİGORTASIZ İŞÇİ

Tadilat için firmaların gece kulübü ile 6,5 milyona anlaştıkları ve ölen iki işçinin sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı.

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