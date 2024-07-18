Beşiktaş'taki gece kulübü yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangından yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.
Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirmişti.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede 9 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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