Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.