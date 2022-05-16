Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı

Beşiktaş’ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda meydana gelen çökme ile ortaya çıkan 'Gizemli Tünel’ kum dökülerek kapatıldı. Tünelin kullanılmayan kanalizasyon kanalı olduğu belirtildi.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 14:13 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 17:56

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 1

KULLANILMAYAN KANALİZASYON KANALI OLDUĞU ANLAŞILDI

Etiler Mahallesi, Tamburi Ali Efendi Sokak'ta, cuma günü belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi.

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 2

Çökmenin ardından ortaya çıkan ‘Gizemli Tünel’ kamuoyunda merak uyandırdı.

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 3

Ekipler önce tüneli toprak doldurarak kapattı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu sabah tekrar açılarak inceleme başlatıldı.

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 4

Yapılan incelemeler sonucunda 'Gizemli Tünel'in, daha önceden açılmış ve artık kullanılmayan bir kanalizasyon kanalı olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 5

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş’taki ‘Gizemli Tünel’ kapatıldı - 6

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