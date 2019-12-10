Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Yerlikaya, 3 yıl önce Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın hemen sonrasında hain ve bölücü terör örgütü tarafından alçakça bir saldırı yapıldığını belirterek, "39 polisimiz şehadete koşmuştur. Sivil vatandaşlarımız da şehit olmuştur. Biz onların acılarını hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir zaman unutmuyoruz" diye konuştu.