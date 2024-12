Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, törenden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hain saldırının 8. yıl dönümündeyiz. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün burada her sene olduğu gibi anma töreninde bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsünü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.