Beştepe'de 8 Mart'a özel koruyucu aile yemeği

1 Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde yemek verdi.

2 Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bu hafta her salonda kadınların sorunları konuşuluyor. İnanıyorum ki onlarca yıl da konuşulmaya devam edecek. Ben de bu sefer istedim ki bu anlamlı günde merhametin, vicdanın, fedakarlığın yuvalandığı yürekleri misafir edelim. Merhameti kalplerinin içine bir astar gibi geçirmiş koruyucu ailelerimiz ile tanışalım, gösterdikleri yüce gönüllülük için onları da tebrik edelim." ifadesini kullandı.

3 Bir şekilde ailelerinden uzak düşmüş çocuklara yuva olan koruyucu ailelerde, babalık yapan beyefendilerin de hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Ama biliyoruz ki bu süreç, kadınların kabulü ve içinden taşan şefkati paylaşmak istemesiyle başlıyor. Bu nedenle, koruyucu aile sisteminin temel zemininin kadınların yürekleri olduğunu düşünüyorum. Bu yüce gönüllülüğü gösteren tüm kadınlarımıza ve baba şefkatiyle kanadı kırık yavrularımızı himaye eden tüm beyefendilere insanlık adına teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

4 Koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki bugün ülkemizde aileler akşam evlerine çekildiğinde, tam 5 bin 360 evin penceresinden, mahyalardan parlar gibi sımsıcak bir ışık sızıyor. Şefkatin, fedakarlığın ışığı..." dedi.

5 İnsanın insana emanet olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, paylaşmanın kendine has bir bereketi olduğunu, yardımlaşmadan doğan iyiliğin ruhumuzda adeta detoks etkisi yaptığını söyledi.

6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da bir konuşma yaptığı programda, koruyucu aileler ve devlet koruması altında yetişmiş gençler söz alarak, tecrübelerini davetlilerle paylaştı.

7 Merve, Muhammet ve Büşra Başoğlu tarafından gerçekleştirilen yan flüt ve piyano dinletisinin ardından sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil de birer şarkı seslendirdi.

8 Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, yemek öncesinde yaptığı açıklamada, Emine Erdoğan'a Türkiye'deki çok önemli konulara dikkat çekip, farkındalık yarattığı için teşekkürlerini sundu.



Koçyiğit, koruyucu aileye ilişkin, "Nice evlatlarımız aile içinde büyümeye muhtaçlar. Onların bu konuda evlat edinilip, bir aile içinde büyümelerini sağlamak gerek. Çünkü onlara aileleri rol model olacak, geleceğe onları hazırlayacak. Devlet ne kadar kanatlarının altına alsa da bir çocuğun anne baba ilgisi, şefkatiyle büyümesi tercih ediliyor, elbette." diye konuştu.

9 "EMİNE ERDOĞAN'IN ÇABALARINI, ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUM"



Sanatçı Bengü Selimoğlu da her çocuğun bir aile ortamına, sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu belirtti.



Selimoğlu, şöyle konuştu:



"Birtakım sebeplerden dolayı biyolojik ailesiyle yaşayamayan evlatlarımızın yuva sıcaklığına ulaşması için koruyucu ailelik çok önemli. Devletimizin ve Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın çabalarını, çalışmalarını destekliyorum. Bundan sonra da her konuda yanlarında olacağım. Koruyucu aile olmayı herkese ben de tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklarımıza bir aile kazandırdığımız, onları aile ortamında çok iyi yetiştirdiğimiz zaman onları güvence altında geleceğe hazırlamış oluyoruz. Bu konudaki tüm çalışmaları destekliyorum."

10 Sanatçı Burak Kut ise koruyucu aile konusunda farkındalık yaratanlara teşekkürlerini iletti.

11 Koruyucu aileliğin çok önemli olduğunu dile getiren Kut, "Gerçekten bir üstün yetenekli olabilecek genci koruma altına alıp onun gelişimine katkıda bulunmak ya da bir bebeğin kaderini değiştirmek çok önemli bir konu." ifadelerini kullandı.

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