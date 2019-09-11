Beştepe’de büyükşehir başkanları toplantısı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarıyla görüştü.
-
1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Beştepe’de bir araya geldi.
-
2
Toplantı öncesi bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağını söyledi.
Erdoğan, "Ülkemizin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum” diye konuştu.
-
3İşten çıkarılan belediye çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Belediye başkanlarının görevi devr-i sabık peşinde koşmak değildir” dedi.
-
4Erdoğan, toplantıya katıldıkları için belediye başkanlarına teşekkür etti.
-
5Basına kapalı bölümde büyükşehir belediye başkanlarına da söz verildi.
-
6
-
7Toplantıya 30 büyükşehir belediye başkanından 29'u katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Çin’de temaslarda bulunduğu için toplantıya katılamadı.
-
8
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri de yer aldı.
-
9Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcıları da toplantıya katıldı.
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36