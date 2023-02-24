Beştepe'de depremzede çocuklara moral etkinliği

Deprem illerinden aileleriyle Ankara'ya getirilen çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Depremzede çocuklar, teraryum yapıp keyifli vakit geçirirken, etkinlik boyunca sık sık sorular sordu, teraryumun yapılışını büyük dikkatle izledi.
Teraryum yapımını da deneyimleyen afetzede çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı.
Etkinliğin ardından çocuklara, Cumhurbaşkanlığı personelinin özel olarak hazırladığı yemekler ikram edildi, çeşitli hediyeler verildi.
Çocuklarına eşlik eden 15 depremzede aileye, Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli deprem sonrası travmayla baş etme yöntemlerini anlattı.
Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik de yaşadıkları şehirlerden Çubuk'taki öğrenci yurtlarına nakledilen 5-12 yaş aralığındaki 20 depremzede çocukla bir araya geldi.
Çocuklarla yakından ilgilenen Çevik, onlara en büyük hobisi olan teraryum yapımını anlattı.
Çocukları deprem gündeminden biraz da olsa uzaklaştırmak istediklerini belirten Çevik, "Çok güzel bir gün geçirdik. Artık hepimiz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu yeni başlangıca da 'güzel bir hobi öğreterek başlayalım' dedim. Sabah birlikte yosun teraryumu yaptık." dedi.
Çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Çevik, "Hayat yeniden başlıyor ve yeşeriyor. Teraryum da çocuklarla birlikte büyüyecek. Güzel, yeni bir hayata başlıyorlar. O güzel hayatın bir parçası da bizim yosunlarımız olacak. Dertler var ama o dertleri biz unuttuk bugün." diye konuştu.
Çevik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocuklar için her pazartesi ve perşembe günü etkinlik düzenleyeceklerini ve onları yakından takip edeceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin de afetzede velilerle yakından ilgilendiğini aktaran Çevik, ailelere deprem sonrası travmayla baş etme yöntemlerinin anlatıldığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, yapacağı teraryumu açık arttırmaya sunacağını, gelirinin de depremzedeler için harcanacağını ifade etti.