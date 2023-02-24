Beştepe'de depremzede çocuklara moral etkinliği

Çocuklarla bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Çevik, "Hayat yeniden başlıyor ve yeşeriyor. Teraryum da çocuklarla birlikte büyüyecek. Güzel, yeni bir hayata başlıyorlar. O güzel hayatın bir parçası da bizim yosunlarımız olacak. Dertler var ama o dertleri biz unuttuk bugün." diye konuştu.