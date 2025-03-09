Beştepe’de yoğun gündem: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kabine Toplantısı için gözler Ankara’da bulunan Beştepe’ye çevrildi. İki haftada bir Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantının yeni takvimi belli oldu. Kabine Toplantısı son olarak 24 Şubat Pazartesi günü yapılırken sanayi stratejisi, Rusya-Ukrayna savaşı, fahiş fiyatlar ve diğer birçok konu masaya yatırılmıştı. Kabine Toplantısı 10 Mart Pazartesi günü toplanacak. İşte, Kabine’nin yeni gündemi ve yaşanan son gelişmeler…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Özellikle Ramazan Bayramı’na kısa bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklanırken diğer yandan ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek.