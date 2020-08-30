Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi

İHA'ların özel bir yazılımla kontrol edildiği gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu

Anadolu Ajansı 30.08.2020 - 23:02

Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 1
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı.
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 2

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi.

Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 3

Türkiye'de İstanbul'daki 15 Temmuz anma törenlerinde 200 İHA ile ilk kez kullanılan ışık gösterisi teknolojisi, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 300 İHA ile Beştepe'de gerçekleştirildi.

Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 4

Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı.

Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 5

İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 6
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 7
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 8
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 9
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 10
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 11
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 12
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 13
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 14
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 15
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 16
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 17
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 18
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 19
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 20
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 21
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 22
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 23
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 24
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 25
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 26
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 27
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 28
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 29
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 30
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 31
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 32
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 33
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 34
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 35
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 36
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 37
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 38
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 39
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 40
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 41
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 42
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 43
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 44
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 45
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 46
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 47
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 48
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 49
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 50
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 51
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 52
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 53
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 54
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 55
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 56
Beştepe'de Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi - 57

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