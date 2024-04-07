Betül Gürbüz'ün öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
İstanbul Bakırköy'de motosikletine aldığı Betül Gürbüz'ün trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücü için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2023'te sanık Serkan A.'nın kullandığı motosikletin D-100 kara yolunun Zeytinburnu istikametinde seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada sağa doğru ani ve kontrolsüz manevra yaptığı belirtildi.