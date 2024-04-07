Betül Gürbüz'ün öldüğü kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında sağa dönmek için sinyal verdiğini ve kontrollü şekilde sağ şeride geçtiğini savunan Serkan A. şu ifadeleri kullandı:

"Sağ şeritten Bakırköy ilçesine döneceğim köşede metrobüsten inen insanlar karşıdan karşıya geçtiği için yayaları beklemek için bir miktar yavaşladım. Ben yavaşlayınca sağ şeritte bulunan beton mikseri kullandığım motosikletin sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savruldum. Motosiklette benim arkamda oturan Betül Gürbüz'le birlikte yaralandık. Betül Gürbüz kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. Her ne kadar yaşanan olayda benim kusurum olduğu iddia edilse de kusurlu olduğumu düşünmüyorum."