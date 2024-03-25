Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları
Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye Başkanı kimdir? Beyağaç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Beyağaç Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Beyağaç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Beyağaç yerel seçim sonuçları..
BEYAĞAÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Beyağaç Belediyesini 2.637 alınan oy ve%53.36 oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Akçay kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.36
- İyi Parti%44.37
- Vatan Partisi%0.81
- DP%0.69
- BTP%0.40
- Saadet Partisi%0.36