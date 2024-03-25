imsakiye

Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları

Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye Başkanı kimdir? Beyağaç Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Beyağaç Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Beyağaç Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Beyağaç yerel seçim sonuçları..

Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları - 1

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Beyağaç Belediyesini 2.637 alınan oy ve%53.36  oy oranı ile AK Parti adayı Mustafa Akçay kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.36
  • İyi Parti%44.37
  • Vatan Partisi%0.81
  • DP%0.69
  • BTP%0.40
  • Saadet Partisi%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları - 2

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beyağaç Belediyesi Başkanı Mustafa Akçay Kimdir?

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde; Beyağaç Belediye Başkanı seçilen ve halen görevine devam etmekte olan SMMM. Mustafa AKÇAY, 15/04/1968 tarinde Beyağaç İlçesinde doğdu.

İlk, Orta ve Lise öğrenimini Beyağaç’ da tamamladı. Gazi üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokul Muhasebe Bölümünü, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesini ve Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

Altı yıl Kamu ve Özel Sektör Kurulularının değişik kademelerinde çalıştı. 1993 yılında Serbest muhasebeci olarak Beyağaç’ da kendi işyerini kurdu.

1995 Yılında 241. Kısa Dönem Askerlik görevini yaptı.

2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. SMMM. Mustafa AKÇAY Evli ve iki çocuk babasıdır.

Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları - 3

BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MUSTAFA AKÇAY
  • FATİH ABRA
  • SEVHAN DEMİREL
  • SEZAYİ PÜTÜN
  • AHMET YASİN ORHAN
  • İBRAHİM GENÇER
  • ABDULKADİR FURKAN BORAN
  • HÜSEYİN EROL
  • EMRAH İLHAN
  • MEHMET ÖZDEMİR
  • GÜNAY ÇELİK
  • MESUT YILAN
Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları - 4

DENİZLİ İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları


Acıpayam Seçim Sonuçları 2024
Babadağ Seçim Sonuçları 2024
Baklan Seçim Sonuçları 2024
Bekilli Seçim Sonuçları 2024
Beyağaç Seçim Sonuçları 2024
Bozkurt Seçim Sonuçları 2024
Buldan Seçim Sonuçları 2024
Çal Seçim Sonuçları 2024
Çameli Seçim Sonuçları 2024
Çardak Seçim Sonuçları 2024
Güney Seçim Sonuçları 2024
Çivril Seçim Sonuçları 2024
Honaz Seçim Sonuçları 2024
Kale Seçim Sonuçları 2024
Merkezefendi Seçim Sonuçları 2024
Pamukkale Seçim Sonuçları 2024
Sarayköy Seçim Sonuçları 2024
Serinhisar Seçim Sonuçları 2024
Tavas Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER