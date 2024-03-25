Beyağaç Belediyesi hangi partide? Beyağaç Belediye başkanı kimdir? Beyağaç Belediye başkan adayları

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Beyağaç Belediyesi Başkanı Mustafa Akçay Kimdir?





29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde; Beyağaç Belediye Başkanı seçilen ve halen görevine devam etmekte olan SMMM. Mustafa AKÇAY, 15/04/1968 tarinde Beyağaç İlçesinde doğdu.



İlk, Orta ve Lise öğrenimini Beyağaç’ da tamamladı. Gazi üniversitesi Kırşehir Meslek Yüksekokul Muhasebe Bölümünü, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Eğitim Fakültesini ve Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.



Altı yıl Kamu ve Özel Sektör Kurulularının değişik kademelerinde çalıştı. 1993 yılında Serbest muhasebeci olarak Beyağaç’ da kendi işyerini kurdu.



1995 Yılında 241. Kısa Dönem Askerlik görevini yaptı.

2008 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir oldu. SMMM. Mustafa AKÇAY Evli ve iki çocuk babasıdır.